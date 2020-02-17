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НАСА опубликовало открытку "с края космоса"

10:52
  • понедельник
  • 17 февраля 2020

Уникальный снимок сделан на высоте более 400 километров

"Открытку с края космоса" опубликовало агентство НАСА. Уникальный снимок сделан с Международной космической станции, на высоте около 433 километров. На фотографии изображены серебристые облака – самые высокие в атмосфере земли.

"Эти облака цвета электрик можно увидеть, только когда солнце опускается за земной горизонт и освещает их", – подписана фотография, опубликованная в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от NASA (@nasa)

Как отмечают авторы снимка, серебристые облака, или "ночные светящиеся облака", – самые высокие в атмосфере. Снимок был сделан, когда МКС пролетала над южной частью Тихого океана.

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