НАСА опубликовало открытку "с края космоса"

Уникальный снимок сделан на высоте более 400 километров

"Открытку с края космоса" опубликовало агентство НАСА. Уникальный снимок сделан с Международной космической станции, на высоте около 433 километров. На фотографии изображены серебристые облака – самые высокие в атмосфере земли.

"Эти облака цвета электрик можно увидеть, только когда солнце опускается за земной горизонт и освещает их", – подписана фотография, опубликованная в Instagram.

Как отмечают авторы снимка, серебристые облака, или "ночные светящиеся облака", – самые высокие в атмосфере. Снимок был сделан, когда МКС пролетала над южной частью Тихого океана.

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