"Такая мать разрушит его": в семье Шукшиной высказались о судьбе сына Фрейи Зильбер

Мальчику скоро исполнится два года

Семья Шукшиных не намерена отдавать Фрейе Зильбер ее ребенка, которого она родила от Макара Касаткина, сына актрисы Марии Шукшиной.

Недавно Фрейя Зильбер призналась в алкогольной зависимости. Как пишет vokrug.tv, 21-летняя девушка несколько месяцев провела в реабилитационном центре. Зильбер попросила семью Марии Шукшиной временно приютить ее сына Марка, которому в мае исполнится два года.

Анна Трегубенко, дочь Марии Шукшиной, рассказала в студии программы "Звезды сошлись", что ее брат шокирован поведением экс-возлюбленной.

"Фрейя вообще очень нестабильна. <…> У нее в какой-то момент произошло внезапное просветление. Сказала, что надо везти сына на воспитание к отцу. Она из Питера в один день привезла ребенка. Сказала, что это ненадолго. Теперь ей никто, конечно, не отдаст сына", - сказала Трегубенко (цитата по teleprogramma.pro).

Дочь Шукшиной волнуется за психическое состояние племянника. "Такая мать разрушит его психику и здоровье погубит, если будет находиться рядом", - уверена она.

По ее словам, Марк часто видится с бабушкой, но живет он у отца. Макар Касаткин женился на косметологе, которая очень понравилась Марии Шукшиной.

"Фрейя, кстати, не просила прощения у мамы. Она совсем больной человек", - заявила Анна Трегубенко.

Напомним, Мария Шукшина - дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и писателя Василия Шукшина. От первого мужа Мария родила дочь Анну, от второго - сына Макара. Третьему супругу она подарила сыновей Фому и Фоку.

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