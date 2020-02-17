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"Такая мать разрушит его": в семье Шукшиной высказались о судьбе сына Фрейи Зильбер

11:25
  • понедельник
  • 17 февраля 2020

Мальчику скоро исполнится два года

Семья Шукшиных не намерена отдавать Фрейе Зильбер ее ребенка, которого она родила от Макара Касаткина, сына актрисы Марии Шукшиной. 
Мария Шукшина рассказала о важном событии в жизни внука Марка

Недавно Фрейя Зильбер призналась в алкогольной зависимости. Как пишет vokrug.tv, 21-летняя девушка несколько месяцев провела в реабилитационном центре. Зильбер попросила семью Марии Шукшиной временно приютить ее сына Марка, которому в мае исполнится два года. 

Анна Трегубенко, дочь Марии Шукшиной, рассказала в студии программы "Звезды сошлись", что ее брат шокирован поведением экс-возлюбленной. 

"Фрейя вообще очень нестабильна. <…> У нее в какой-то момент произошло внезапное просветление. Сказала, что надо везти сына на воспитание к отцу. Она из Питера в один день привезла ребенка. Сказала, что это ненадолго. Теперь ей никто, конечно, не отдаст сына", - сказала Трегубенко (цитата по teleprogramma.pro). 

Дочь Шукшиной волнуется за психическое состояние племянника. "Такая мать разрушит его психику и здоровье погубит, если будет находиться рядом", - уверена она. 

По ее словам, Марк часто видится с бабушкой, но живет он у отца. Макар Касаткин женился на косметологе, которая очень понравилась Марии Шукшиной.

"Фрейя, кстати, не просила прощения у мамы. Она совсем больной человек", - заявила Анна Трегубенко

Напомним, Мария Шукшина - дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и писателя Василия Шукшина. От первого мужа Мария родила дочь Анну, от второго - сына Макара. Третьему супругу она подарила сыновей Фому и Фоку. 

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