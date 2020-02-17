Умер самый дорогой в мире вратарь

Футболист известен и тем, что спасал людей в мюнхенской авиакатастрофе

Гарри Грегг, бывший голкипер "Манчестер Юнайтед и сборной Северной Ирландии, скончался в возрасте 87 лет. Он известен не только как самый дорогой в мире вратарь, но и как "герой Мюнхена".

Грегг перешел в "МЮ" в декабре 1957 года. Контракт был заключен на рекордную по тем временам сумму, спортсмен стал самым дорогим вратарем в мире. За свою карьеру в "Юнайтед" Грегг провел 48 "сухих" матчей.

Прославившая футболиста история случилась менее чем через три месяца после дебюта Грегга на "Олд Траффорд". Спортсмен с товарищами по команде возвращались в Манчестер из Белграда после матча Кубка европейских чемпионов.

Трагеди произошла в Мюнхене, где самолет приземлился для дозаправки. Лайнер дважды неудачно пытался взлететь, третья попытка стала последней. Самолет разбился, из 44 человек выжил 21 – среди них 9 игроков "МЮ", главный тренер Мэтт Басби, 7 других пассажиров, 4 члена экипажа.

"Героем Мюнхена" Грегга назвали за то, что он спас из-под обломков маленького ребенка, а также товарищей по команде Бобби Чарльтона и Джеки Бланчфлауэра. А всего через две недели после той трагедии Грегг провел очередной "сухой" матч, отстояв на ноль в игре с "Шеффилд Уэнсдей" в Кубке Англии, передает ТАСС.

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