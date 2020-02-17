ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Американский бойфренд Муса публично признался в любви дочери Урганта

12:06
  • понедельник
  • 17 февраля 2020

Пара настроена на серьезные отношения

Старшая дочь Натальи Кикнадзе, жены телеведущего Ивана Урганта, не скрывает своего романа с темнокожим американцем. Молодой человек по имени Муса так сильно влюблен в 19-летнюю Эрику, что не может молчать об этом.
19-летняя дочь Ивана Урганта показала своего американского возлюбленного

"Сладкая любовь и головная боль", - написал Муса в Instagram, опубликовав фото и видео с Эрикой. На опубликованных кадрах возлюбленные гуляют, слушают музыку, веселятся. 

Судя по их соцсетям, Мусу и Эрику объединяет любовь к моде и фотографии. Им нравится позировать перед камерой и носить яркую одежду. Некоторые видео влюбленные снимают, кажется, только для того, чтобы показать, в каком наряде они вышли на улицу. 

Очевидно, что Эрика и Муса настроены на серьезные отношения. Американец даже называет свою возлюбленную супругой. "Идеальное определение того, что такое жена", - написал он недавно в соцсети, выложив их совместное фото.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Moses® (@savemusa)

На странице Эрики можно найти много фотографий и видео с Мусой. Встречаются довольно смелые кадры. На одном снимке, например, девушка запрыгнула своему возлюбленному на руки, а на другом Муса взял ее за оголенную ногу. Молодой человек часто позирует с голым торсом. 

Эрика учится в школе Parsons в Нью-Йорке, куда ходят отпрыски многих знаменитостей. Она изучает искусство. 

Напомним, от первого брака у Натальи Кикнадзе остались дочь Эрика и сын Нико, который живет с отцом в Грузии. В 2008 году у Кикнадзе и Урганта родилась дочь Нина. В 2015 году Наталья подарила телеведущему дочь Валерию. Иван считает Эрику своей дочерью, часто навещает ее в США и балует не меньше, чем родных девочек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Иван Ургант и его дочь Эрика
Иван Ургант и его дочь Эрика
Иван Ургант
Иван Ургант
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.