Американский бойфренд Муса публично признался в любви дочери Урганта

Пара настроена на серьезные отношения

Старшая дочь Натальи Кикнадзе, жены телеведущего Ивана Урганта, не скрывает своего романа с темнокожим американцем. Молодой человек по имени Муса так сильно влюблен в 19-летнюю Эрику, что не может молчать об этом.

"Сладкая любовь и головная боль", - написал Муса в Instagram, опубликовав фото и видео с Эрикой. На опубликованных кадрах возлюбленные гуляют, слушают музыку, веселятся.

Судя по их соцсетям, Мусу и Эрику объединяет любовь к моде и фотографии. Им нравится позировать перед камерой и носить яркую одежду. Некоторые видео влюбленные снимают, кажется, только для того, чтобы показать, в каком наряде они вышли на улицу.

Очевидно, что Эрика и Муса настроены на серьезные отношения. Американец даже называет свою возлюбленную супругой. "Идеальное определение того, что такое жена", - написал он недавно в соцсети, выложив их совместное фото.

На странице Эрики можно найти много фотографий и видео с Мусой. Встречаются довольно смелые кадры. На одном снимке, например, девушка запрыгнула своему возлюбленному на руки, а на другом Муса взял ее за оголенную ногу. Молодой человек часто позирует с голым торсом.

Эрика учится в школе Parsons в Нью-Йорке, куда ходят отпрыски многих знаменитостей. Она изучает искусство.

Напомним, от первого брака у Натальи Кикнадзе остались дочь Эрика и сын Нико, который живет с отцом в Грузии. В 2008 году у Кикнадзе и Урганта родилась дочь Нина. В 2015 году Наталья подарила телеведущему дочь Валерию. Иван считает Эрику своей дочерью, часто навещает ее в США и балует не меньше, чем родных девочек.

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