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Неожиданный итог: титул "Мисс Германия" достался самой взрослой участнице

12:02
  • понедельник
  • 17 февраля 2020

Корону получила 35-летняя Леони Шарлотта фон Хазе

Корону и титул "Мисс Германия" завоевала самая возрастная участница конкурса из 16 претенденток. На состязаниях, которые проходили в крупнейшем парке развлечений страны – Европа-парке – победила 35-летняя директор онлайн-магазина винтажной одежды Леони Шарлотта фон Хазе представлявшая землю Шлезвиг-Гольштейн.

Конкурс проводится с 1927 года. Однако с 2020-го организаторы изменили правила – в частности, в судейской коллегии были одни женщины. А критериями отбора, за исключением внешности, стали уровень интеллекта и особенности характера. Более того, даже традиционное дефиле в купальниках отменили.

Победительница живет в Киле с мужем, воспитывает трехлетнего сына. К 35 годам успела пожить в Афинах, Лондоне, Милане, Кейптауне и Берлине. Леони уверена, что индивидуальность женщины - вовсе не в одежде. Поэтому победительница намерена отказаться от заплнированных организаторами многочисленных дефиле, пишет Teleprogramma.pro.

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