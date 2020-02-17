Ходченкова показала необычные фото без макияжа

Ее сравнили с Моной Лизой

37-летняя актриса Светлана Ходченкова выложила в Instagram две черно-белые фотографии. На одном снимке она загадочно улыбается, приложив руку к щеке, а на втором - прислоняется головой и спиной к стене.

Фотографии получились весьма необычными, словно кадры из артхаусного фильма. Вместо подписи Ходченкова поставила хештег "настроение" и смайлик в виде сердечка. Что она хотела этим сказать, остается тайной.

Поклонники актрисы пришли в восторг от ее красоты. Стройная и напрочь лишенная морщин звезда кажется гораздо моложе своих лет. Многие заметили, что на этом снимке Ходченкова предстала без макияжа. В таком естественном виде она выглядит даже лучше, чем с косметическими средствами, решили некоторые фанаты.

- Очень красиво, - пишут в Сети.

- Мона Лиза.

- Такая красивая, без мейкапа еще лучше.

- Какой же ты ангел. Нежный. Домашний.

- Боже, ну как девочка совсем.

Звезда сериала "Благословите женщину" старается поддерживать себя в идеальной форме. Она следит за питанием и регулярно занимается физическими упражнениями. В частности, Светлана Ходченкова танцует на шесте.

Напомним, с 2005 по 2010 годы Ходченкова состояла в браке с актером Владимиром Яглычем. С 2011 по 2016 годы у нее были отношения с предпринимателем Георгием Петришиным.

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