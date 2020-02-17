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ВМС США испытали баллистическую ракету

12:26
  • понедельник
  • 17 февраля 2020

Trident II способна нести ядерный заряд

ВМС США провели испытания баллистической ракеты, способной нести ядерный заряд. Неснаряженная Trident II была запущена с подводной лодки типа "Огайо" USS Maine (SSBN-741) у побережья Сан-Диего в штате Калифорния.

Как сообщает пресс-служба американского флота, пуск стал 178-м по счету с момента принятия этих ракет на вооружение. Trident II встала на дежурство в 1989 году.

"Проведенный сегодня пробный пуск подтвердил ожидания эксплуатационных характеристик ракеты Trident II (5DLE) с продленным сроком службы и позволил собрать дополнительные данные о надежности, точности и характеристиках стратегической системы оружия", — отмечается в заявлении ВМС США.

Как уточняет агентство ТАСС, на сегодняшний день Trident II — единственная ракета в ВМС США и Великобритании, способная нести ядерный боезаряд. Их собирались снять с вооружения в 2024 году, однако потом продлили срок службы до 2040.

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