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Омбудсмен рассказала о братьях прожившей всю жизнь в клинике российской девочки

12:53
  • понедельник
  • 17 февраля 2020

Мальчиков не будут изымать из семьи

Троих братьев пятилетней россиянки, которая с рождения до последнего времени находилась в клинике "Мать и дитя", не будут изымать из семьи. Как заявила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская, для этого нет оснований.
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Как стало известно, трое мальчиков живут с матерью. Сколько лет детям, омбудсмен не уточнила – однако сообщила, что они учатся на семейной форме обучения. Что касается девочки, то ее передали из клиники органам опеки, департамент социальной защиты Москвы предложил опеку над ней бабушке и дедушке. Они уже согласились забрать ребенка.

Решение суда, который ограничил родителей девочки в правах и обязал их выплачивать алименты, Ольгу Ярославскую устраивает. В то же время, мать ребенка Татьяна Максимова заявила, что недовольна качеством лечения и пожаловалась на клинику в прокуратуру Москвы. Она все еще считает, что ее дочь нуждается в лечении в стационаре, передает РИА Новости.

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