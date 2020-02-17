Собянин поручил ускорить реконструкцию Волоколамской развязки

Реконструкция транспортной развязки была начата в ноябре 2018 года

В Москве идёт реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД и Волоколамского шоссе. Ход работ осмотрел мэр Сергей Собянин. Движение на развязке планируется запустить раньше намеченного срока.

"Волоколамка" одна из самых сложных городских магистралей, реконструкция которой длится уже много лет. Одна из сложнейших. Мы разделили (реконструкцию) на семь этапов, пять этапов - прошли, включая Алабяно-Балтийский тоннель - сложнейшую историю. Мы сейчас вышли на два последних этапа. Это реконструкция развязки на МКАД и реконструкция "Волоколамки" до Сходни", - сказал Собянин.

Всего будет построено около 8 километров дорог, включая переустройство двух существующих, сообщает "ТВ Центр". Также планируется возведение трех новых эстакад. Сейчас работы выполнены на 40 процентов. Реконструкция позволит увеличить пропускную способность северо-западного участка московской кольцевой автодороги, Пятницкого, Путилковского и Волоколамского шоссе.

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