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Парковка еще на 80 улицах Москвы стала платной

15:06
  • понедельник
  • 17 февраля 2020

Изменения коснулись 16 районов столицы

В Москве появились новые платные парковки - эта зона с понедельника значительно расширилась. В списке - 80 улиц, где местным жителям места для стоянки не хватает, поскольку именно там любят оставлять свои машины автомобилисты из других районов города. Теперь нерезидентам придётся платить. Сколько? И где парковаться дешевле?

В этом районе на Большой Калитниковской улице трамваи притормаживают, чтобы не задеть припаркованный транспорт. А контейнер с отходами  вывозят на дорогу – к дому мусоровоз просто не проедет. Машины стоят везде: в каждом закоулке дворов, возле подъездов, на тротуарах, передает "ТВ Центр".

Станции метро, магазины, спортивные и культурные центры - это те места, где обязательно бывают и москвичи, и гости столицы. Многие приезжают туда на машинах, фактически занимая парковки местных жителей.

Столичные власти видят выход из ситуации в том, чтобы  расширять зону платной парковки. И  сбалансировать ценообразование. Ведь зачастую стоимость на соседних улицах отличается в разы.

"Будут скорректированы тарифы как в сторону повышения, так и в сторону понижения. Для того, чтобы сбалансировать стоимость парковок и чтобы свободные парковочные места распределялись равномерно. Чтобы автомобилисты могли комфортно парковаться, в городе необходимо, чтобы на платных парковках было не менее свободных 15-20% парковочных мест", - рассказал пресс-секретарь ГКУ АМПП Филипп Конюхов.

Реакция автомобилистов, которых опросили вдали от их домов, оказалась предсказуемой. Однако прошлогоднее исследование показало: платные парковки действительно разгружают город. Так, в Москве на 12% увеличилась средняя скорость в потоке и найти место, где можно оставить машину, теперь стало реально проще.

После ввода платных парковок в столице исчезли "хаотичные" стоянки, время, которое водитель тратит на поиск свободного места, сократилось. И, как следствие, количество нарушений правил парковки стало в три раза меньше.

Изменения коснулись 16 районов Москвы. Зоны платной парковки шагнули за МКАД, во Внуково и Митино. Всего деньги за стоянку станут брать на 80 столичных улицах.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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Зона платной парковки
Зона платной парковки
Зона платной парковки
Зона платной парковки
Зона платной парковки
Разметка для спецтехники во дворах жилых домов
Разметка для спецтехники во дворах жилых домов
Зона платной парковки
Зона платной парковки
Зона платной парковки
Зона платной парковки
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