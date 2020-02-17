Парковка еще на 80 улицах Москвы стала платной

Изменения коснулись 16 районов столицы

В Москве появились новые платные парковки - эта зона с понедельника значительно расширилась. В списке - 80 улиц, где местным жителям места для стоянки не хватает, поскольку именно там любят оставлять свои машины автомобилисты из других районов города. Теперь нерезидентам придётся платить. Сколько? И где парковаться дешевле?

В этом районе на Большой Калитниковской улице трамваи притормаживают, чтобы не задеть припаркованный транспорт. А контейнер с отходами вывозят на дорогу – к дому мусоровоз просто не проедет. Машины стоят везде: в каждом закоулке дворов, возле подъездов, на тротуарах, передает "ТВ Центр".

Станции метро, магазины, спортивные и культурные центры - это те места, где обязательно бывают и москвичи, и гости столицы. Многие приезжают туда на машинах, фактически занимая парковки местных жителей.

Столичные власти видят выход из ситуации в том, чтобы расширять зону платной парковки. И сбалансировать ценообразование. Ведь зачастую стоимость на соседних улицах отличается в разы.

"Будут скорректированы тарифы как в сторону повышения, так и в сторону понижения. Для того, чтобы сбалансировать стоимость парковок и чтобы свободные парковочные места распределялись равномерно. Чтобы автомобилисты могли комфортно парковаться, в городе необходимо, чтобы на платных парковках было не менее свободных 15-20% парковочных мест", - рассказал пресс-секретарь ГКУ АМПП Филипп Конюхов.

Реакция автомобилистов, которых опросили вдали от их домов, оказалась предсказуемой. Однако прошлогоднее исследование показало: платные парковки действительно разгружают город. Так, в Москве на 12% увеличилась средняя скорость в потоке и найти место, где можно оставить машину, теперь стало реально проще.

После ввода платных парковок в столице исчезли "хаотичные" стоянки, время, которое водитель тратит на поиск свободного места, сократилось. И, как следствие, количество нарушений правил парковки стало в три раза меньше.

Изменения коснулись 16 районов Москвы. Зоны платной парковки шагнули за МКАД, во Внуково и Митино. Всего деньги за стоянку станут брать на 80 столичных улицах.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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