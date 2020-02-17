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Появилось видео нападения в московском храме

15:11
  • понедельник
  • 17 февраля 2020

Инцидент произошел 16 февраля

В понедельник МВД опубликовало видео из храма Святителя Николая на Бакунинской улице, где накануне мужчина совершил нападение на двух людей, передает "ТВ Центр".

Молодой человек вошёл в церковь  и стремительно направился в алтарь. Причём, его порывистость ни у кого подозрений не вызвала. Оказавшись за иконостасом, мужчина нанёс удары ножом двум алтарникам и попытался скрыться.

Однако прихожане отреагировали на шум и схватили злоумышленника. Им оказался Ефим Ефимов - 26-летний житель Липецка. При обыске у него обнаружили свёрток с марихуаной. Полиции мужчина так и не смог толком объяснить мотивы своего поступка.

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