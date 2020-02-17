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Московский авиацентр провел экскурсию для молодежи

15:24
  • понедельник
  • 17 февраля 2020

Что показали юным покорителям неба?

На аэродроме "Остафьево" провели экскурсию для молодых авиаторов. Юноши и девушки из эскадрильи "ЮнАвиа" изучают историю воздухоплавания и пробуют себя в качестве пилотов. На этот раз занятия с ними вели сотрудники Московского авиационного центра.

Это хоть и учебный вылет, но в любую секунду спасатели Московского авиационного центра готовы вылететь на экстренный вызов. Без посадки и дозаправки.

Спасатели Московского авиационного центра сейчас отрабатывают один из самых сложных элементов – спасение и транспортировка раненного. Погодные условия осложняют ситуацию – сейчас сильный ветер. И от каждого члена экипажа требуется максимальная профессиональная подготовка.

Пока одни спасатели тренируются, в ангаре врачи санитарной авиации рассказывают о тонкостях профессии будущим пилотам. Воспитанники молодежной эскадрильи "ЮнАвиа", основанной в подмосковном Лыткарино полковником авиации Алексеем Петуховым, знакомятся с медицинскими вертолётами.

Во время обучения юные лётчики из эскадрильи "ЮнАвиа" не только постигают теорию, но и сами садятся за штурвал. Причём, инструктор в момент пилотирования сидит на месте второго пилота лишь для подстраховки и наблюдения.

Но пообщаться с действующими лётчиками, которые рассказывают о тонкостях пилотирования, не менее важно, чем урок в классе. Особенно тогда, когда о тонкостях профессии рассказывают пилоты санитарной авиации.

"В Москве мы практически за 8 минут можем в любую точку прилететь и эвакуировать больного. И также доставить за считанные минуты до больницы. Особенно эффективно это проявляется при работе на территории Новой Москвы", - рассказал заместитель директора по организации лётной работы МАЦ Олег Катальшев.

Екатерина Орешникова - командир воздушного судна. Опытная лётчица утверждает, что, например, посадить вертолёт в дождь или ветер на берег реки или оживлённую трассу – не самое трудное. Куда сложнее соблюдать хладнокровие, когда перевозишь пострадавшего в больницу.

Срочный вызов прерывает учебный процесс. Вертолёт отправляется  на место происшествия. Таких вызовов только у одного экипажа бывает до 10 в сутки. А количество спасённых жизней благодаря четкой и слаженной работе летчиков и врачей уже давно перевалило за несколько тысяч.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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