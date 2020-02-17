Бывшая возлюбленная принца Гарри скончалась при загадочных обстоятельствах

Ее семья обратилась к СМИ

40-летнюю телеведущую Кэролайн Флэк, которая встречалась с принцем Гарри, нашли мертвой в ее лондонской квартире. Смерть наступила 15 февраля.

"Мы просим прессу уважать конфиденциальность семьи в это трудное время и не пытаться связаться с нами и / или сфотографировать нас", - говорится в сообщении родных Кэролайн Флэк, передает CNN.

Согласно основной версии случившегося, телеведущая покончила с собой. Точную причину смерти назовут позднее.

Кэролайн Флэк широко известна в Великобритании как ведущая шоу "Остров любви". Она работала на этом проекте с 2015 по 2019 год. Ее отстранили от съемок в декабре прошлого года. Это случилось после того, как Флэк обвинили в нападении на ее 27-летнего экс-бойфренда Льюиса Бертона. Телезвезду освободили под залог до суда, который был намечен на 4 марта.

"Мое сердце разбито, у нас было нечто особенное, - написал Льюис Бертон в соцсети после кончины Флэк. - У меня нет слов, мне так больно, я так сильно по тебе скучаю".

В 2011 году Кэролайн Флэк недолгое время встречалась с принцем Гарри. Их роман прекратился, когда о нем узнали журналисты. "Нам пришлось прекратить встречаться. Я больше не была телеведущей Кэролайн Флэк, я стала Кэролайн Флэк, помешательством принца Гарри", - писала Флэк в своей автобиографии.

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