ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бывшая возлюбленная принца Гарри скончалась при загадочных обстоятельствах

13:27
  • понедельник
  • 17 февраля 2020

Ее семья обратилась к СМИ

40-летнюю телеведущую Кэролайн Флэк, которая встречалась с принцем Гарри, нашли мертвой в ее лондонской квартире. Смерть наступила 15 февраля. 
Меган Маркл и принца Гарри сняли у самолета с чемоданами в руках

"Мы просим прессу уважать конфиденциальность семьи в это трудное время и не пытаться связаться с нами и / или сфотографировать нас", - говорится в сообщении родных Кэролайн Флэк, передает CNN

Согласно основной версии случившегося, телеведущая покончила с собой. Точную причину смерти назовут позднее. 

Кэролайн Флэк широко известна в Великобритании как ведущая шоу "Остров любви". Она работала на этом проекте с 2015 по 2019 год. Ее отстранили от съемок в декабре прошлого года. Это случилось после того, как Флэк обвинили в нападении на ее 27-летнего экс-бойфренда Льюиса Бертона. Телезвезду освободили под залог до суда, который был намечен на 4 марта.  

"Мое сердце разбито, у нас было нечто особенное, - написал Льюис Бертон в соцсети после кончины Флэк. - У меня нет слов, мне так больно, я так сильно по тебе скучаю". 

В 2011 году Кэролайн Флэк недолгое время встречалась с принцем Гарри. Их роман прекратился, когда о нем узнали журналисты. "Нам пришлось прекратить встречаться. Я больше не была телеведущей Кэролайн Флэк, я стала Кэролайн Флэк, помешательством принца Гарри", - писала Флэк в своей автобиографии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Принц Гарри
Принц Гарри
Кэролайн Флэк
Кэролайн Флэк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.