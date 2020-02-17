Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess

Посольство следит за ситуацией

Гражданка России оказалась в числе зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess. О новых случаях заболевания сообщили в посольстве России в Японии. Сотрудники дипмиссии отслеживают ситуацию, передает РИА Новости. Ранее они сообщали, что готовы оказать всю необходимую помощь.

"В ходе осуществляемой японскими властями медицинской проверки всех пассажиров судна на предмет заражения COVID-19, коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения", - написано на странице российской дипмиссии в Facebook.

Ранее сообщалось, что на борту Diamond Princess находятся 24 гражданина России, напоминает "Интерфакс".

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