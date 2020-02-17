ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль оценил предложение Зеленского по Донбассу

13:33
  • понедельник
  • 17 февраля 2020

И посоветовал ему общаться с руководством непризнанных республик

Киеву следует изменить свою позицию в отношении диалога с властями ДНР и ЛНР. Именно с ними надо обсуждать инициативы, подобные выдвинутой президентом Украины, отметили в Кремле. Владимир Зеленский высказал идею о совместном патрулировании границы с Россией.
Страдают многие: Песков назвал пагубную практику США

"Это новая инициатива, и конечно, для того, чтобы эту инициативу рассматривать, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных республик. Чтобы понимать позицию руководства непризнанных республик, с ними нужно разговаривать. Насколько мы понимаем, первоисточник - то есть Киев, автор этой инициативы - по-прежнему не проявляет готовности начинать диалог с представителями непризнанных республик Донбасса", - озвучил позицию Кремля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал инициативу, с которой Владимир Зеленский выступил  на Мюнхенской конференции по безопасности. Украинский лидер предложил патрулирование границы с Россией в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ и Донецкой и Луганской народных республик. По мнению Зеленского, этим надо заняться в период подготовки местных выборов в регионе, передают "Известия".  

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Наблюдатель ОБСЕ и член совместного центра контроля и координации прекращения огня в Донбассе
Наблюдатель ОБСЕ и член совместного центра контроля и координации прекращения огня в Донбассе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.