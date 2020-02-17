Кремль оценил предложение Зеленского по Донбассу

И посоветовал ему общаться с руководством непризнанных республик

Киеву следует изменить свою позицию в отношении диалога с властями ДНР и ЛНР. Именно с ними надо обсуждать инициативы, подобные выдвинутой президентом Украины, отметили в Кремле. Владимир Зеленский высказал идею о совместном патрулировании границы с Россией.

"Это новая инициатива, и конечно, для того, чтобы эту инициативу рассматривать, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных республик. Чтобы понимать позицию руководства непризнанных республик, с ними нужно разговаривать. Насколько мы понимаем, первоисточник - то есть Киев, автор этой инициативы - по-прежнему не проявляет готовности начинать диалог с представителями непризнанных республик Донбасса", - озвучил позицию Кремля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал инициативу, с которой Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Украинский лидер предложил патрулирование границы с Россией в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ и Донецкой и Луганской народных республик. По мнению Зеленского, этим надо заняться в период подготовки местных выборов в регионе, передают "Известия".

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