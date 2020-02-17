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Установлен механизм воздействия зеленого чая на рак

14:00
  • понедельник
  • 17 февраля 2020

Проведено 16 исследований

Ученые из Китая объяснили, как зеленый чай помогает в лечении онкологии. Проанализировав итоги 16 исследований, медики установили, что в популярном растении  содержится вещество, которое блокирует необходимый раковым клеткам для роста фермент.
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В частности, ученые установили связь между регулярным потреблением зеленого чая и низким риском развития рака молочной железы. Специалисты до конца не знают, относится ли профилактический эффект зеленого чая ко всем типам рака молочной железы, или только к некоторым из них. Отмечается также, что зеленый чай не оказывает заметного влияния на рак простаты, мочевого пузыря или желудка – так что считать его панацеей от онкологических заболеваний нельзя.

Авторы отмечают также, что большая часть исследований проводились в Азии, где нормой потребления считается до десяти чашек зеленого чая в день. Видимо, не случайно, в Китае один из самых низких в мире уровень заболеваемости раком молочной железы. Возможно также, что целебные свойства зеленого чая для жителей Азии объясняются еще и его сочетанием с традиционной азиатской пищей. Так что результаты исследования нельзя автоматически переносить на европейцев или американцев, пишет International Journal of Food Sciences and Nutrition.

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