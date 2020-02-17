Пьяная пассажирка устроила дебош на борту самолета Петербург - Сочи

Она громко ругалась

Авиаинцидент на рейсе Санкт-Петербург - Сочи. Пьяный дебош устроила одна из пассажирок самолета. Произошедшее засняли на камеру очевидцы, передает "ТВ Центр".

Девушка сначала громко пела, затем начала ругаться, не стесняясь в выражениях. Скандалила с бортпроводниками и угрожала другим пассажирам. После беседы со стюардами нарушительница успокоилась лишь на время и продолжила выходки, даже покидая самолет. В результате после приземления её передали сотрудникам полиции.

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