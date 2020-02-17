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Миддлтон ужаснула рассказом о своей беременности

14:33
  • понедельник
  • 17 февраля 2020

Ее преследовал запах гнили

Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают двух сыновей и дочку. Они считаются образцовой семьей, но не все догадываются о том, через что пришлось пройти Кейт ради семейного счастья. Герцогиня откровенно рассказала о том, как тяжело ей было вынашивать детей.  
Принц Уильям и Кейт Миддлтон уезжают из Лондона

"Меня сильно тошнило по утрам, и я не могу назвать себя самой счастливой беременной. <…> Меня преследовал запах гнили. Я действительно была больна. Я не ела то, что должна была есть, и все же тело все еще было в состоянии взять все хорошее из моего организма и вырастить новую жизнь", - рассказала Кейт Миддлтон в разговоре с Джованной Флетчер, которая ведет подкаст "Счастливая мама, счастливый малыш". 

По словам герцогини Кембриджской, беременность - это вызов, причем не только для будущей мамы, но и для ее ближайших родных. 

"Уильям чувствовал, что во многом не может мне помочь. И это действительно испытание: видеть, как кто-то страдает, и быть не в состоянии что-нибудь с этим сделать", - цитирует Миддлтон Hello!.

Кейт Миддлтон призналась, что после тяжелой беременности роды казались ей освобождением. Ведь ее страданиям наступал конец. В родильной палате Миддлтон старалась все взять под свой контроль. Она следила за дыханием, медитировала и использовала другие способы пережить боль. 

Время от времени появляются слухи о новой беременности Кейт Миддлтон. Никакого основания они под собой не имеют. Недавно герцогиня призналась, что ее супруг не хочет четвертого ребенка.  

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