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Ушел из жизни режиссер Георгий Шенгелая

14:30
  • понедельник
  • 17 февраля 2020

Народному артисту было 82 года

Скончался народный артист Грузии, кинорежиссер Георгий Шенгелая. Ему было 82 года.

Причины смерти не разглашаются, но известно, что он умер в Грузии, пишет издание argumenti.ru.

Георгий Шенгелая известен российскому зрителю по таким фильмам, как "Алавердоба", "Пиросмани", "Ехал поезд" и другим.

Чуть больше месяца назад в США скончался режиссер "Чародеев" и "Приключений Электроника" Константин Бромберг. Ему было 80 лет.

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Георгий Шенгелая
Георгий Шенгелая
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