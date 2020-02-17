Ушел из жизни режиссер Георгий Шенгелая

Народному артисту было 82 года
Скончался народный артист Грузии, кинорежиссер Георгий Шенгелая. Ему было 82 года.
Причины смерти не разглашаются, но известно, что он умер в Грузии, пишет издание argumenti.ru.
Георгий Шенгелая известен российскому зрителю по таким фильмам, как "Алавердоба", "Пиросмани", "Ехал поезд" и другим.
Чуть больше месяца назад в США скончался режиссер "Чародеев" и "Приключений Электроника" Константин Бромберг. Ему было 80 лет.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"