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МИД предупредил об охоте американских спецслужб на россиян

14:33
  • понедельник
  • 17 февраля 2020

Выезд в США или страны, которые выдают им подозреваемых, сопряжен с риском

Россиян предупредили о риске, которому они подвергаются при въезде в США или страны, которые выдают подозреваемых Вашингтону. В МИД России напомнили, что с 2008 года на территории третьих государств по американским запросам были арестованы 53 россиянина, шестеро из них - в 2019 году.
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"Хотели бы вновь обратить внимание выезжающих за рубеж соотечественников на угрозу подвергнуться преследованию американскими правоохранительными органами и специальными службами. Такая опасность существует как в самих США, так и по запросам их властей в третьих странах", - сказано в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИДе отметили, что, несмотря на призывы Москвы к взаимодействию на основе двустороннего Договора о взаимной правовой помощи, правоохранительные органы США активно продолжают аресты россиян по всему миру. Более того, в руках американских властей россияне нередко сталкиваются с правовым произволом, подвергаются психологическому давлению, их содержат в невыносимых условиях.

Российские дипломаты в таких случаях делают все возможное, чтобы помочь оказавшимся в беде соотечественникам. И все же министерство рекомендует прежде, чем решиться на поездку, тщательно взвесить все риски, передает ТАСС.

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