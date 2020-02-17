Взорвавшаяся подушка безопасности убила ребенка в ДТП

Малыш получил несовместимые с жизнью травмы

В Италии от взрыва подушки безопасности в автомобиле погиб младенец.

Трагедия произошла в Пизе. По данным полиции, семья албанского происхождения – мама, папа, сын и двухмесячный ребенок – попали в ДТП с участием трех машин. В момент аварии старший сын и мать сидели сзади, а малыш спал в переноске на переднем сидении.

Сработавшая от удара подушка безопасности взорвалась и нанесла младенцу тяжелые травмы черепа и грудной клетки. Ребенка экстренно доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти, пишет РИА Новости.

В Италии действуют правила, согласно которым нужно отключать подушку безопасности на переднем сидении при перевозке младенца. Для детей до 36 килограммов (примерно 12 лет) нужно использовать специальные сдерживающие устройства. За несоблюдение этих правил автовладельца наказывают штафом от 83 до 333 евро.

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