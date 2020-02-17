ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Взорвавшаяся подушка безопасности убила ребенка в ДТП

15:17
  • понедельник
  • 17 февраля 2020

Малыш получил несовместимые с жизнью травмы

В Италии от взрыва подушки безопасности в автомобиле погиб младенец.

Трагедия произошла в Пизе. По данным полиции, семья албанского происхождения – мама, папа, сын и двухмесячный ребенок – попали в ДТП с участием трех машин. В момент аварии старший сын и мать сидели сзади, а малыш спал в переноске на переднем сидении.

Сработавшая от удара подушка безопасности взорвалась и нанесла младенцу тяжелые травмы черепа и грудной клетки. Ребенка экстренно доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти, пишет РИА Новости.

В Италии действуют правила, согласно которым нужно отключать подушку безопасности на переднем сидении при перевозке младенца. Для детей до 36 килограммов (примерно 12 лет) нужно использовать специальные сдерживающие устройства. За несоблюдение этих правил автовладельца наказывают штафом от 83 до 333 евро.  

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Ребенок в кресле
Ребенок в кресле
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.