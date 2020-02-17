"Я была в ужасе ": морской лев покусал 25-летнюю туристку

От испуга она не смогла самостоятельно доплыть до берега

Морской лев напал на девушку, которая вместе с другом плавала в водах Австралии. Врачи наложили ей на рану 20 швов и прописали курс антибиотиков.

Елена и Мауро приехали в город Джералдтон, чтобы поплавать в океане вместе с морскими львами. Местные жители убедили туристов в том, что эти животные не представляют угрозы для человека.

По словам Елены, поначалу общение с морскими львами показалось ей "удивительным опытом". Животные плавали вокруг них, прыгали и кружились, словно танцуя. На опубликованных кадрах видно, что львы не проявляют агрессии по отношению к людям. Однако затем один из них укусил девушку за бедро, когда та повернулась к нему спиной.

"Я запаниковала, не могла нормально дышать, я была в ужасе, так как вокруг нас плавало еще четыре-пять морских львов", - цитирует Елену Daily Mail. По ее словам, от шока она не смогла самостоятельно доплыть до берега. На помощь ей пришел Мауро.

Пострадавшая сказала, что больше никогда не будет плавать с морскими львами. "Все-таки это дикие животные, и мы не можем предугадать их поведение", - заявила Елена.

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