ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Я была в ужасе ": морской лев покусал 25-летнюю туристку

15:09
  • понедельник
  • 17 февраля 2020

От испуга она не смогла самостоятельно доплыть до берега

Морской лев напал на девушку, которая вместе с другом плавала в водах Австралии. Врачи наложили ей на рану 20 швов и прописали курс антибиотиков. 
Россиянин укусил медведя-людоеда за язык и получил штраф

Елена и Мауро приехали в город Джералдтон, чтобы поплавать в океане вместе с морскими львами. Местные жители убедили туристов в том, что эти животные не представляют угрозы для человека. 

По словам Елены, поначалу общение с морскими львами показалось ей "удивительным опытом". Животные плавали вокруг них, прыгали и кружились, словно танцуя. На опубликованных кадрах видно, что львы не проявляют агрессии по отношению к людям. Однако затем один из них укусил девушку за бедро, когда та повернулась к нему спиной.   

"Я запаниковала, не могла нормально дышать, я была в ужасе, так как вокруг нас плавало еще четыре-пять морских львов", - цитирует Елену Daily Mail. По ее словам, от шока она не смогла самостоятельно доплыть до берега. На помощь ей пришел Мауро.  

Пострадавшая сказала, что больше никогда не будет плавать с морскими львами. "Все-таки это дикие животные, и мы не можем предугадать их поведение", - заявила Елена.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Туристка плавает с морским львом
Туристка плавает с морским львом
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.