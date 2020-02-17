Премьера Украины обвинили в обмане Зеленского

Правительство "последовательно дезинформирует президента"

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пытается обмануть не только жителей страны, но и президента Владимира Зеленского. По словам лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, это выглядит как последовательная политика правительства.

"Гончаруком и руководством "Нафтогаза" осуществляется политика последовательного дезинформирования президента", — заявил Медведчук.

Глава оппозиционной партии напомнил, как в январе Гончарук говорил о снижении тарифов на услуги теплоснабжения. Однако тарифы не только не были снижены, но возросли. По данным украинского Госстата, тарифы на ЖКХ в январе 2020 года выросли на 1,7%, сообщает ТАСС.

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