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Премьера Украины обвинили в обмане Зеленского

14:54
  • понедельник
  • 17 февраля 2020

Правительство "последовательно дезинформирует президента"

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пытается обмануть не только жителей страны, но и президента Владимира Зеленского. По словам лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, это выглядит как последовательная политика правительства.
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"Гончаруком и руководством "Нафтогаза" осуществляется политика последовательного дезинформирования президента", — заявил Медведчук.

Глава оппозиционной партии напомнил, как в январе Гончарук говорил о снижении тарифов на услуги теплоснабжения. Однако тарифы не только не были снижены, но возросли. По данным украинского Госстата,  тарифы на ЖКХ в январе 2020 года выросли на 1,7%, сообщает ТАСС.

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