Новый коронавирус оказался серьезной угрозой для раковых больных

В особой зоне риска - пожилые люди с онкологией

Ученые выяснили, что китайский коронавирус больше всего опасен для людей, страдающих от онкологических заболеваний.

Из-за злокачественных новообразований и противоопухолевых терапий организм онобольных сталкивается с иммунодепрессивным состоянием. Из-за этого он рискует быстрее заразиться опасным вирусом.

Также в зоне риска находятся люди в возрасте и с сопутствующими патологиями, пишет "Газета.Ru".

По состоянию на 17 января число заболевших коронавирусом превысило 71 тысячу человек. 1775 погибли. Более 11,2 тысячи выздоровели, в том числе двое пациентов из России.

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