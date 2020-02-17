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Новый коронавирус оказался серьезной угрозой для раковых больных

15:16
  • понедельник
  • 17 февраля 2020

В особой зоне риска - пожилые люди с онкологией

Ученые выяснили, что китайский коронавирус больше всего опасен для людей, страдающих от онкологических заболеваний.

Из-за злокачественных новообразований и противоопухолевых терапий организм онобольных сталкивается с иммунодепрессивным состоянием. Из-за этого он рискует быстрее заразиться опасным вирусом.

Также в зоне риска находятся люди в возрасте и с сопутствующими патологиями, пишет "Газета.Ru".

По состоянию на 17 января число заболевших коронавирусом превысило 71 тысячу человек. 1775 погибли. Более 11,2 тысячи выздоровели, в том числе двое пациентов из России.

Видео: россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess

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