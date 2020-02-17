Лавров нашел способ определить, насколько больны в НАТО

Министр надеется, что альянс прислушается к рекомендациям Макрона

Глава МИД России нашел способ определить, насколько серьезно болен Североатлантический альянс. По словам Сергея Лаврова, это можно будет понять по реакции натовцев на рекомендации президента Франции Эммануэля Макрона.

"В этих условиях нам, конечно, очень хотелось бы, чтобы те мысли, которые президент Макрон высказывает уже не первый раз, проникли в голову НАТО, чтобы можно было понять, насколько она действительно больна или здорова", - заявил российский министр на пресс-конференции по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.

Президент Франции, выступая в Мюнхене, заявил, что Европе нужен диалог с Россией. Только таким путем, по мнению французского лидера, можно будет урегулировать засороженные конфликты и решать вопросы кибербезопасности.

К сожалению, "натовские коллеги", как назвал их Лавров, продолжают лукавить, заявляя, что готовы к диалогу с Москвой. "Ни разу Совет Россия-НАТО, который они так пропагандируют сейчас, не собирался без ультимативной попытки навязать нам рассмотрение украинских проблем", - заявил Лавров.

Также, по словам российского дипломата, альянс оставил без ответа конкретные предложения Москвы – в частности, о том, чтобы отодвинуть учения как российских, так и натовских войск от линии соприкосновения и решить вопрос обеспечения безопасности над Балтикой, передает РИА Новости.

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