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Лавров нашел способ определить, насколько больны в НАТО

15:19
  • понедельник
  • 17 февраля 2020

Министр надеется, что альянс прислушается к рекомендациям Макрона

Глава МИД России нашел способ определить, насколько серьезно болен Североатлантический альянс. По словам Сергея Лаврова, это можно будет понять по реакции натовцев на рекомендации президента Франции Эммануэля Макрона.
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"В этих условиях нам, конечно, очень хотелось бы, чтобы те мысли, которые президент Макрон высказывает уже не первый раз, проникли в голову НАТО, чтобы можно было понять, насколько она действительно больна или здорова", - заявил российский министр на пресс-конференции по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.

Президент Франции, выступая в Мюнхене, заявил, что Европе нужен диалог с Россией. Только таким путем, по мнению французского лидера, можно будет урегулировать засороженные конфликты и решать вопросы  кибербезопасности.

К сожалению, "натовские коллеги", как назвал их Лавров, продолжают лукавить, заявляя, что готовы к диалогу с Москвой.  "Ни разу Совет Россия-НАТО, который они так пропагандируют сейчас, не собирался без ультимативной попытки навязать нам рассмотрение украинских проблем", - заявил Лавров.

Также, по словам российского дипломата, альянс оставил без ответа конкретные предложения Москвы – в частности, о том, чтобы  отодвинуть учения как российских, так и натовских войск от линии соприкосновения и  решить вопрос обеспечения безопасности над Балтикой, передает РИА Новости.

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