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В Большом театре отреагировали на жалобы Волочковой по поводу пенсии

15:51
  • понедельник
  • 17 февраля 2020

Балерине посоветовали обратиться в Пенсионный фонд

Пресс-служба Большого театра отреагировала на претензии балерины Анастасии Волочковой, которая накануне пожаловалась на невыплату пенсии. В ГАБТ указали, что ей нужно обратиться в Пенсионный фонд России, а не театр.

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При этом балерина утверждает, что вина за проблемы с пенсией лежит именно на стороне Большого, так как театр не отдает ей трудовую книжку. Кроме этого, Волочкова пытается доказать, что она была прима-балериной, а не танцевала в кордебалете, пишут "Дни.ру".

"Балерины рано уходят на пенсию, поэтому я пенсионерка с 38 лет. Но у меня нет пенсии. Мне ее не дают в Большом театре, хотя трудовая книжка там до сих пор лежит. Отпустите меня, пожалуйста!" - объяснила в эфире радио "Комсомольская правда" Волочкова.

В ответ на это пресс-служба ГАБТ в разговоре с РИА Новости сообщила, что пакет необходимых документов был передан через адвоката еще в октябре 2019 года. Также выяснилось, что Волочкова после того, как по суду была восстановлена в Большом, не работала ни одного дня.

Ранее ТВЦ.RU писал о том, какую пенсию получают российские знаменитости. Читайте наш материал по ссылке.

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