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45-летняя певица Натали выложила фото без макияжа

15:42
  • понедельник
  • 17 февраля 2020

Фанаты не поскупились на комплименты

Артистка Наталья Рудина, более известная как Натали, выложила в Instagram фотографию без макияжа. "Вы влюблены? Я -да! Я в вас! Всегда!" - обратилась артистка к поклонникам. 
Орбакайте в мини-шортах показала стройные ноги

Натали сфотографировалась в штанах и куртке персикового цвета. Она позирует на фоне стены с облупившейся плиткой. Звезда не сообщила, где была сделана фотография. "Где-то в моем сердце", - указала она вместо геотега.  

Многие фанаты заметили, что Натали появилась на людях без макияжа. По их мнению, в таком естественном виде певица выглядит даже краше обычного. Большинство подписчиков сошлось во мнении, что знаменитость кажется моложе своих лет. Стройной и подтянутой Рудиной не дашь и 30 лет. 

- Такая клевая! Не перестаю восхищаться, - пишут в соцсети. 

- Вы эликсир молодости и красоты выпили?

- Как всегда - настоящая и вечно юная.

- Ты просто супер, красавица и огромная молодец.

- Женщина-мечта. 

Отметим, что в сердце Рудиной есть место не только для фанатов, но и для семьи. С 1991 года она живет в браке с Александром Рудиным. В 2001 году певица подарила ему сына Арсения. Через девять лет она родила сына Анатолия. 

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