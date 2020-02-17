45-летняя певица Натали выложила фото без макияжа

Фанаты не поскупились на комплименты

Артистка Наталья Рудина, более известная как Натали, выложила в Instagram фотографию без макияжа. "Вы влюблены? Я -да! Я в вас! Всегда!" - обратилась артистка к поклонникам.

Натали сфотографировалась в штанах и куртке персикового цвета. Она позирует на фоне стены с облупившейся плиткой. Звезда не сообщила, где была сделана фотография. "Где-то в моем сердце", - указала она вместо геотега.

Многие фанаты заметили, что Натали появилась на людях без макияжа. По их мнению, в таком естественном виде певица выглядит даже краше обычного. Большинство подписчиков сошлось во мнении, что знаменитость кажется моложе своих лет. Стройной и подтянутой Рудиной не дашь и 30 лет.

- Такая клевая! Не перестаю восхищаться, - пишут в соцсети.

- Вы эликсир молодости и красоты выпили?

- Как всегда - настоящая и вечно юная.

- Ты просто супер, красавица и огромная молодец.

- Женщина-мечта.

Отметим, что в сердце Рудиной есть место не только для фанатов, но и для семьи. С 1991 года она живет в браке с Александром Рудиным. В 2001 году певица подарила ему сына Арсения. Через девять лет она родила сына Анатолия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"