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Подробности о заразившейся коронавирусом на круизном лайнере россиянке

18:11
  • понедельник
  • 17 февраля 2020

Женщина будет лечиться в Японии

Заболевшая коронавирусом на лайнере Diamond Princess россиянка не просила о госпитализации.

Женщина остается на карантине на судне, где получает всю необходимую помощь. С ней поддерживает связь посольство России в Токио. О личности заболевшей не сообщается.   

"Пока от гражданки России таких просьб (о госпитализации – прим. ред.) нам не поступало. По законам Японии, она должна находиться здесь в больнице", - заявили РИА Новости в дипмиссии.

Россиянин, находящийся на круизном лайнере, рассказал о распорядке дня на карантине. Большую часть времени все сидят в каютах, разрешена только часовая прогулка по палубе. Еду приносят в номер, кормят хорошо. Для досуга выделяют судоку, кроссворды и набор для домоводства. Нехватки дезинфицирующих средств, таблеток нет.

"Нам тут хорошо. Кормят вкусными блюдами, о которых я никогда не слышал и не пробовал <...> Русские тут не жалуются, используют время с пользой: отдыхают и расслабляются в свое удовольствие", - рассказал Сергей Попов телеканалу RT.

О заражении россиянки на борту круизного лайнера Diamond Princess в японском порту Йокогамы стало известно днем 17 февраля. Это первый случай заражения коронавирусом гражданина России.

Лайнер Diamond Princess вышел в круиз 20 января и должен был посетить Гонконг, Окинаву, а после 4 февраля вернуться в порт Йокогамы. Однако во время стоянки в Гонконге обнаружилось, что пассажир, сошедший на берег, заболел коронавирусом. Судно закрыли на карантин.

На данный момент на борту находятся около 3,6 тысячи пассажиров, среди них 24 россиянина. 454 человека уже инфицированы коронавирусом.  

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