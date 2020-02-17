Нелепые шутки Зеленского удивили модераторов в Мюнхене

Президентского юмора организаторы не оценили
Проблемы с наушниками возникли у президента Украины на Мюнхенской конференции по безопасности. Во время беседы с модератором Владимиру Зеленскому дали гарнитуру, в которой параллельно с голосом Кристиан Аманпур почему-то звучала музыка.
Модератор предложила Зеленскому сменить большие наушники на миниатюрную гарнитуру. Туту украинский лидер заявил, что ему и так удобно, потому что у него большие уши. Правда, музыка ему все же мешала.
"Я слышу музыку у себя в наушниках", – сказал Зеленский. "Вы и меня слышите, или только музыку?", - спросила Кристиан Аманпур. И поинтересовалась – может, это ее голос для Зеленского звучит как музыка?
Упоминание Зеленского о больших ушах во внимание не приняли. И вскоре гарнитуру заменили на миниатюрную – такую же, как у модератора.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"