Россиян испугали зимними морозами и снегопадами в марте

Зима может взять реванш

Синоптики предупредили жителей центральной России о резком похолодании в марте.

В первый месяц весны зима может взять реванш – начнутся снегопады, а температура воздуха опустится до минус 10 градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Тем не менее, пугаться не стоит: март по своим климатическому определению – зимний месяц, поэтому снег и морозы ему не чужды.

"Совершенно естественно такое понижение температуры, это не что-то необычное. Но зима нынешняя настолько фантастически теплая, что кажется, такого быть не может", - цитирует Вильфанда РБК.

Ранее сотрудники климатологии Института географии РАН посоветовали россиянам убрать зимний инвентарь на антресоли. С 17 февраля прогнозируется весенняя погода: теплый воздух, который принесет атлантический циклон, поднимет столбики термометров до +5 градусов.

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