Россиян испугали зимними морозами и снегопадами в марте

Зима может взять реванш
Синоптики предупредили жителей центральной России о резком похолодании в марте.
В первый месяц весны зима может взять реванш – начнутся снегопады, а температура воздуха опустится до минус 10 градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Тем не менее, пугаться не стоит: март по своим климатическому определению – зимний месяц, поэтому снег и морозы ему не чужды.
"Совершенно естественно такое понижение температуры, это не что-то необычное. Но зима нынешняя настолько фантастически теплая, что кажется, такого быть не может", - цитирует Вильфанда РБК.
Ранее сотрудники климатологии Института географии РАН посоветовали россиянам убрать зимний инвентарь на антресоли. С 17 февраля прогнозируется весенняя погода: теплый воздух, который принесет атлантический циклон, поднимет столбики термометров до +5 градусов.
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