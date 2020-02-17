Полет Шойгу в сопровождении сербских истребителей попал на видео

Министр летел на встречу с коллегой
В Сети появилось видео почетного сопровождения самолета министра обороны России Сергея Шойгу истребителями ВВС Сербии.
На кадрах видно, как три самолета МиГ-29 летят рядом с бортом главы Минобороны России. Они сопровождали его до аэропорта имени Николы Теслы в Белграде, пишет РИА Новости.
17 февраля Сергей Шойгу прибыл в Сербию на встречу со своим коллегой Александром Вулиным. Стороны обсудят вопросы военно-технического сотрудничества и региональной безопасности.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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