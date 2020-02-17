Россиянка нашла миллион в туалете самолета

История закончилась плачевно

Россиянка нашла пакет с деньгами в туалете самолета, летевшего из Томска в Москву.

Пассажирка рейса обнаружила в уборной десять тысяч долларов и пять тысяч евро, что в пересчете на рубли составило почти один миллион рублей. Вместо того, чтобы сообщить о находке экипажу, она решила присвоить деньги себе.

Как впоследствии выяснилось, деньги в туалете забыли путешественники из Германии, которые летели на свадьбу с пересадкой в столице, пишет FlashSiberia.

Полиции удалось раскрыть преступление. Против нечестной россиянки возбудили уголовное дело. Найденные деньги пришлось вернуть.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"