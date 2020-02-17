Начальник московской полиции подал в отставку

Сергей Плахих занимал эту должность с 2017 года

Заместитель начальника Главного управления МВД по Москве - начальник столичной полиции Сергей Плахих написал рапорт об отставке.

Как объяснил РИА Новости начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин, Плахих подал рапорт на увольнение по выслуге лет, дающей право на получение пенсии. Источник "Интерфакса" при этом указал, что замену начальнику полиции пока не нашли.

Плахих был назначен на должность заместителя начальника Главного управления МВД России по Москве - начальника полиции в декабре 2017 года. Указ подписал президент России Владимир Путин.

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