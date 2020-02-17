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Тягу к сладкому назвали симптомом опасных болезней

17:00
  • понедельник
  • 17 февраля 2020

Зависимость от сахара - это не шутки

Непреодолимая тяга к сладкому может быть предвестником серьезных заболеваний.
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Если человека несколько раз в день тянет на сладкое, значит, у него развивается нарушение углеводного обмена – инсулинорезистентность. В этом случае глюкоза не входит в клетку под действием инсулина и не становится источником энергии, а организм начинает испытывать "энергетический голод".

"На первых этапах с каждой съеденной конфеткой уровень глюкозы в крови подскакивает не сильно - инсулин понижает ее. Но чем выше уровень глюкозы, тем ближе мы к сахарному диабету", - объяснила врач-диетолог Инна Кононенко.

Вторая причина тяги к сладкому - дисбактериоз в кишечнике. Плохая микрофлора питается глюкозой, передает Росбалт.

Слезть с "сахарной иглы" помогут фрукты, но не все. Цитрусовые, киви и ягоды можно есть до 300 граммов в день, а яблоки, груши и бананы – до 100 граммов. При этом фрукты лучше есть с добавлением белков и жиров, то есть вместе с творогом или орехами.

Кроме того, те, кто испытывает трудности со сладким, стоит перестать есть его за завтрак, руководствуясь правилом "до 13:00 булочек и шоколадок можно есть сколько угодно", утверждает Кононенко.

"С утра, балуя себя сладким, мы приучаем организм к глюкозе, и в течение дня будем качаться на "глюкозных качелях" — сахара захочется и в обед, и на ужин", - объяснила врач.

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