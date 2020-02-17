Собянин оценил ход реконструкции развязки МКАД с Волоколамским шоссе

Она позволит увеличить пропускную способность сразу нескольких столичных районов

В Москве полным ходом идёт масштабная реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД и Волоколамского шоссе. Это один из самых загруженных дорожных участков в столице. Ход работ осмотрел мэр Сергей Собянин. Он отметил, что открыть здесь движение смогут раньше срока - минимум на полгода. Развязка позволит увеличить пропускную способность сразу нескольких столичных районов, а также подмосковного Красногорска.

Новая развязка на севере Москвы растёт буквально на глазах. И в скором времени узкое горлышко бутылки, каким является пересечение МКАД и Волоколамского шоссе, превратится в удобный и скоростной узел, разводящий сразу три интенсивных транспортных потока.

Пересечение Волоколамского шоссе и МКАД является одним из самых сложных участков дорожного движения в Москве. Новые путепроводы и съезды кардинально улучшат движение.

Реконструкция началась два года назад. Согласно проекту, на месте старого моста и "клеверных" съездов придёт современная многоуровневая развязка. Потоки не будут пересекаться между собой, а вливание с второстепенных дорог станет плавным, скоростным и безопасным.

"Общая протяженность получается порядка семи километров дороги, порядка 1,8 километра - инженерных сооружений. До 5 полос. Эстакады - 2-3 полосы", - сказал руководитель проекта Дмитрий Царев.

Отремонтируют и модернизируют 2 эстакады, а также построят 3 новых путепровода. Будущие съезды обеспечат комфортный выход с внешней стороны МКАД в сторону центра и области. По соседству с развязкой возведут 2-полосную эстакаду длиной 690 метров для разворота на кольцевой. Чтобы воплотить в жизнь такой масштабный проект, пришлось не только строить новые дороги, но и перекладывать все коммуникации.

"Перестраивается ливнёвая канализация, электрические сети, сети связи. Также инфраструктура железной дороги перестраивается. На сегодняшний день общая готовность по объекту построенных всех сооружений - это 40%", - заявил главный специалист компании-подрядчика Игорь Сенцов.

Основная трудность проекта - обеспечить бесперебойное движение машин, невзирая на стройку. Перекрыть движение на время реконструкции нельзя, поэтому пришлось сузить шоссе до двух полос. Чтобы как можно быстрее избавить москвичей от временных неудобств, строительство ведётся круглосуточно и рекордно быстрыми темпами.

"Реконструкция, которая длится много лет, одна из сложнейших. Мы её разделили на 7 этапов. 5 этапов мы прошли, включая Алабяно-Балтийский тоннель – сложнейший в истории. И сейчас вышли на два последних этапа – это реконструкция развязки на МКАД и реконструкция "Волоколамки" до Сходни. Ситуация крайне сложная транспортная. Огромные потоки. Мы осложнили их своей реконструкцией, а на эту развязку, так или иначе, ориентируются московские районы и районы Подмосковья, в которых живёт около миллиона человек", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В результате будет улучшена транспортная доступность районов Митино, Строгино, Южное и Северное Тушино, Щукино и Покровское-Стрешнево, а также подмосковного города Красногорска. Быстрее удастся добраться и до Зеленограда по Пятницкому шоссе. На самой московской кольцевой снизится количество заторов на развязках. Полностью завершить реконструкцию планируется в ноябре следующего года.

Илья Данильцев, Александр Саввин и Илья Ушаков. "ТВ Центр".

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