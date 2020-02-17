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Напавший на храм в Москве объяснил свой поступок

18:22
  • понедельник
  • 17 февраля 2020

Ефим Ефимов признался, что иногда употребляет наркотики

Встал не с той ноги. Именно так своё нападение с ножом на служителей храма Святителя Николая на Бакунинской улице объяснил задержанный - приезжий из Липецкой области. Инцидент произошел в воскресенье. Подозреваемый вошел в храм и набросился на помощников настоятеля. Одного ранил ножом в руку, другого в спину.

Ефим Ефимов. Приезжий из Липецка. В Москве работал строителем. Жил в хостеле. Борода прибавляет возраста, но на самом деле ему 26. Дать вразумительный ответ, зачем он устроил поножовщину в церкви, Ефимов так и не смог.

- Ну я проснулся, мне как-то не особенно радостно было.

- То есть заранее никакой подготовки не было?

- Заранее нет.

- А храм вы выбирали как-то?

- Нет.- Вы просто мимо проходили?

- Да.

Камера видеонаблюдения зафиксировала как Ефимов, он в красной куртке и с рюкзаком, подходит к храму Святителя Николая Чудотворца на Бакунинской улице в Москве. Уверенным шагом пересекает среднюю часть - так называется главный зал. Идёт в сторону алтаря. Видно, как открывается дверь и уже через несколько секунд туда бегут сотрудники охраны и служители. А потом, видимо услышав шум, и все прихожане. Шла утренняя служба и людей в храме было немало.

"Он забежал целенаправленно в алтарь, толчком открыл дверь, дальше достал нож, ранил наших двоих алтарников", - заявил прихожанин Александр Гулиев.

"Когда он вбежал в алтарь, его встретил я, как настоятель, и мой помощник.  Я думаю, никакой конкретной цели у него не было, почему он напал на моего помощника, трудно сейчас сказать", - рассказал протоиерей, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Покровском Кирилл Сладков.

Охрана вместе со священнослужителями и прихожанами обезвредили нападавшего своими силами. А потом уже и полиция подъехала.

"Злоумышленник вошёл в алтарь храма Святителя Николая Чудотворца и нанес ножевые ранения двоим мужчинам. Прибывшие полицейские изъяли у него нож, перчатки и сверток с веществом растительного происхождения. Исследование показало, что это марихуанна", - сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ефимов признался, что иногда употребляет наркотики. Исключительно марихуану. Но не в тот день. А накануне только выпивал. Нож купил давно. Еще перед новым годом. Зачем - объяснить не смог. Перчатки приобрел прямо перед самым нападением, когда в голове четко сложилась мысль, что он должен сделать прямо сейчас.

"Может, чего с головой у меня и есть. Я-то не знаю. Я не врач", - говорит сам задержанный.

На первом допросе задержанного спросили: может, его обидели священнослужители? На что Ефимов ответил отрицательно. Мол, религиозной ненависти нет никакой. Под следствие мужчина раньше не попадал. На учете у психиатров не состоял. Поэтому в мотивах теперь придётся разбираться не только следователям, но и, наверное, врачам.

Дмитрий Гусев. Анастасия Мартынова. "ТВ Центр".

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Нападение на Храм Николая Чудотворца в Покровском в Москве
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