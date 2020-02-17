В Москве проходят переговоры России и Турции по Идлибу

Сирийская провинция стала ареной ожесточенных столкновений

Глава МИД России Сергей Лавров заявил на Мюнхенской конференции, что военные России и Турции под Идлибом находятся в постоянном контакте. В Москве сегодня проходит очередной раунд переговоров межведомственных делегаций. Задача российской и турецкой стороны - найти решения для деэскалации ситуации в этом районе Сирии.

Мины разных калибров. Штатные и самодельные. В Маарет-ан-Нумане таких еще сотни. Спешно отступая, террористы бросали и боеприпасы, и оружие. В сарае - гора кустарных, готовых к подрыву, самодельных фугасов. Целый арсенал нашли и в пещере, служившей боевикам бомбоубежищем.

"Когда мы пришли, тут было всё заминировано. Помимо растяжек, мы нашли огромное количество боеприпасов американского и европейского производства. А также пособия по минно-подрывному делу, в том числе на турецком языке", - сказал сирийский военный Башар Насер.

Ни для кого уже давно не секрет то, что Анкара поддерживает в Сирии боевиков, которых турки называют умеренными. Согласно сочинским договорённостям, Турция, во-первых, обязалась их отделить от основной массы радикальных исламистов. А, во-вторых, создать зону деэскалации в районе Идлиба. Однако ничего из этого так и не было сделано. В итоге террористы, собравшись с силами, вновь стали нападать на сирийских военных.

"Российские вооружённые силы, российские советники продолжают поддерживать вооружённые силы САР в борьбе с террористами. И мы по-прежнему сожалеем, что эти террористы активизировали свою деятельность из Идлиба", - прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сегодня все факты находятся на столе. Военные и Российской Федерации, и Турции находятся "на земле" в районе Идлиба в постоянном контакте между собой. Надеюсь, что они смогут презентовать идеи, которые позволят деэскалировать эту ситуацию на основе тех договоренностей, которые были достигнуты между президентами России и Турции", - отметил Лавров.

Видео: Трамп призвал Россию прекратить поддерживать Асада

Этим переговорам предшествовала серьезная эскалация. Сначала сирийская армия обстреляла турецких военных, 15 из которых погибли. Затем уже турки ответили. Следом последовала волна жестких заявлений со стороны Эрдогана, в том числе и в адрес Москвы. Потом состоялись телефонные переговоры лидеров, которые и стали прологом к консультациями между Россией и Турцией. Их первый раунд прошел в Анкаре, а второй стартовал в Москве.

"Ну, конечно, они могут быть эффективными. И даже должны. Потому что альтернатива вашему ответу - это непрекращающаяся война. Понимаете? Грубо говоря, вы спрашиваете, а можно ли избежать войны? Да, можно. Я в этом практически уверен и вот только об этом было сказано. Насколько это будет быстро, насколько это будет удобно и комфортно для всех сторон - это вопрос открытый", - заявил председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"И все говорят о том - и мы за это выступаем - что все договоренности, любые договоренности наши с Турцией, с другими партнерами, они не должны отменять задачу борьбы с террористами. Второе - то, что Сирия безусловно имеет законное право восстановить контроль над своей территорией", - сказал научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.

И с этими аргументами Эрдоган был вполне согласен, что сегодня подтвердил и президент Ирана, призвав турецкого лидера соблюдать сочинские договоренности. То, что Анкара в итоге, скорее всего, так и поступит, сейчас говорят многие эксперты по Ближнему востоку. О том же пишет и европейская пресса, анализируя позиции Турции в данной ситуации.

Подробности смотрите в репортаже Александра Панюшкина.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"