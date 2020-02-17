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Стало известно о состоянии "рухнувшей со сцены" Бузовой

18:31
  • понедельник
  • 17 февраля 2020

Ее никто не поймал

Пиар-менеджер Ольги Бузовой Антон Богославский опроверг информацию о том, что певица упала со сцены в Брянске.

Представитель артистки очень удивился, ведь Бузова выступала в цирке, там физически было невозможно прыгнуть, а людям – ее поймать, передает ФАН.

"Бред! С какой сцены она упала? <...> В Брянске был цирк! Вы представляете себе цирк?", возмутился Богославский.

А появившееся в Сети фото Бузовой в синяках – это кадры со съемок клипа "Водица", сделанные в июне 2019 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что на своем концерте Бузова решила прыгнуть со сцены в толпу поклонников, но ее никто не поймал. В результате звезда рухнула на пол, передает интернет-портал "Дни.ру".

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