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Бортпроводник раскрыл секрет пепельниц в самолете

18:58
  • понедельник
  • 17 февраля 2020

Они размещены в туалетах не просто так

Сотрудник британских авиалиний назвал самое опасное место в самолете.
Названы самые грязные места в самолете

С точки зрения пожарной безопасности, самым опасным местом на борту является туалет, рассказал стюард авиакомпании British Airways Саймон Мартон. В случае возникновения возгорания огонь очень быстро распространится по панелям, разрушая жизненно важные для самолета кабели.

Именно из-за этого в кабинке туалета находятся лом, топор, а также пепельница, даже несмотря на то, что курить в туалете запрещено с 80-х годов прошлого столетия. Это требование в гражданской авиации сохраняется для нарушителей: если человек все-таки решил закурить, то рядом должно быть место для безопасного тушения сигареты, пишет Daily Express.

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