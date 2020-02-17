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Опубликовано видео первых стрельб из новых систем "Град"

19:41
  • понедельник
  • 17 февраля 2020

Машины заступили на боевое дежурство в начале месяца

Министерство обороны России показало видео применения модернизированных реактивных систем залпового огня "Град" в Кемеровской области.

Артиллеристы ЦВО провели первые стрельбы из модернизированных "Градов". Они испытали в действии партию боевых машин, поступивших к ним на вооружение в начале февраля.

В ходе модернизации установки получили электронную систему пуска, а система управления и наведения для удобства оператора выведена в кабину. За счет более мощных боеприпасов дальность стрельбы в сравнении с предыдущей модификацией увеличена почти вдвое – до 40 километров.

Как отмечается в сообщении Минобороны, новая техника позволит повысить боевые возможности соединения при выполнении задач в 1,5 раза.

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