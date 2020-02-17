"Краснодарский каннибал" умер в тюрьме при странных обстоятельствах

Адвокат выехала выяснять причины

Житель Краснодара Дмитрий Бакшеев, осужденный за убийство и расчленение женщины, умер в тюрьме Ростова-на-Дону.

Эту информацию kp.ru ("Комсомольской правде") подтвердила адвокат Бакшеева. Она отметила, что в январе проведывала своего подзащитного, никаких опасений его здоровье не вызвало.

"Мы выехали в Ростов, чтобы выяснить все причины и обстоятельства смерти подзащитного <...> У моего подзащитного был инсулинозависимый диабет, кроме того, он перенес туберкулез. Когда он находился в СИЗО, ему давали все необходимые препараты, нареканий у нас никаких не было", - рассказала правозащитница.

По данным ТАСС, Бакшеев умер в межрегиональной туберкулезной больнице ФСИН в Ростове-на-Дону. Причины смерти агентству также неизвестны.

Дмитрия Бакшеева и его жену Наталью арестовали осенью 2017 года – в их комнате в общежитии военного училища обнаружили фрагменты тела. По данным следствия, оно принадлежало Елене Вахрушиной, с которой супруги, едва познакомившись, отправились распивать алкоголь на пустырь в Краснодаре. Во время попойки между женщинами произошел конфликт, в ходе которого Наталья попросила мужа убить обидчицу. Бакшеев взялся за нож, убил и расчленил тело Вахрушиной.

Часть тела супруги оставили на пустыре, а часть забрали домой и убрали в холодильник. Позже они устроили фотосессию с частями тела на мобильный телефон. Гаджет впоследствии был утерян и благодаря ему полиции удалось выйти на след Бакшеевых. Из-за человечины в холодильнике Дмитрия и Наталью прозвали "краснодарскими каннибалами", хотя установить факт людоедства не удалось.

В июне 2019 года Прикубанский суд Краснодара признал Дмитрия Бакшеева винновым в убийстве Вахрушиной и осудил на 12 лет колонии строго режима. Его супругу, Наталью Бакшееву, приговорили к 10 годам лишения свободы за подстрекательство к убийству.

В свою очередь защита Бакшеева утверждает, что настоящий убийца Вахрушиной до сих пор находится на свободе, а Дмитрий страдал легкой умственной отсталостью. Фрагменты тела он якобы нашел на помойке и из любопытства принес их домой.

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