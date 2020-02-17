Украина создаст реестр лиц, пострадавших от "российской агрессии"

Ведением списка займется Министерство по делам ветеранов

На Украине собрались завести список граждан, которые пострадали от "российской агрессии". О необходимости создать такой реестр говорится в отчете кабмина Украины Верховной Раде, передает ТАСС.

Уже известно, что ведением списка займется Министерство по делам ветеранов и неподконтрольных территорий. Детали проекта появятся после совместной публикации офиса генерального прокурора, СБУ и Министерства по делам ветеранов.

Обвинения России в "агрессии" на территории Донбасса поддерживаются на Украине на государственном уровне.

Так, выступая в ООН в 2019 году, президент Украины Владимир Зеленский, привел историю оперного певца Василия Слипака, ставшего членом украинских добровольческих формирований. Он, по словам Зеленского, погиб, "защищая Украину от российской агрессии" на Донбассе.

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