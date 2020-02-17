"Корабль-призрак" прибило к берегам Ирландии (видео)

На борту - ни души

77-метровый грузовой корабль MV Alta без экипажа на борту прибило к берегам Ирландии.

Корабль, ходящий под флагом Танзании, обнаружили у берегов графства Корк.

Представитель береговой охраны считает происходящее очень странным. Однако не исключено, что корабль прибило к берегу из-за шторма. В этм выходные на Ирландию и Великобританию обрушился шторм Деннис. По последним данным, он унес жизни трех жителей Соединенного Королевства, тысячам угрожают затопления и оползни.

По данным местного портала Irishexaminer, грузовой корабль MV Alta потерпел крушение в районе Бермудских островов в сентябре 2018 года, членов экипажа удалось спасти. Затем "корабль-призрак" заметили недалеко от Африки летом 2019 года.

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