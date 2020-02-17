Временного поверенного России вызвали в МИД Украины

Это связано с задержанием судна с браконьерами в Азовском море

Российского временного поверенного в делах вызвали в МИД Украины, чтобы выразить протест в связи с задержанием украинских рыбаков в Азовском море.

15 февраля погранслужба ФСБ России задержала украинских браконьеров с уловом камбалы. Спустя сутки четверых рыбаков арестовали на 10 суток по решению суда в Крыму.

Все четверо на допросе признали факт браконьерства. Капитан задержанного судна заявил об отсутствии у него документов и разрешений на вылов рыбы, передает РИА Новости.

Украинская прокуратура тем временем возбудила уголовное дело по статьям о похищении людей и угоне судна.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"