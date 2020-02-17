"Я вышла из психушки": в Сочи задержали угрожавшую пассажирам авиадебоширку

От медицинского освидетельствования она отказалась

Очередной дебош на борту. Пассажирам самолета, который накануне выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Сочи, пришлось понервничать во время полёта. Несколько часов все пытались усмирить разбуянившуюся после большой дозы спиртного девушку. Причём алкоголь она употребляла прямо в своём кресле, скандалила с другими пассажирами и грозила им расправой.

Девушка изрядно испортила настроение пассажирам рейса Санкт-Петербург-Сочи. Она вела себя неадекватно, распивала алкогольные напитки, ругалась, на замечания не реагировала. А почти перед самой посадкой в сочинском аэропорту начала угрожать расправой пассажиру, который просто снял её поведение на камеру мобильного телефона.

- Я вышла из психушки, у меня заточка… с собой. Я тебе отвечаю, я тебя просто зарежу.

Бортпроводники долго не могли унять разбушевавшуюся особу.

- Я ничего не говорила. Он снимает меня телефоном, мои личные права… нарушает.

То, что девушка нарушает права всех остальных пассажиров, её ничуть не заботило. Тут же слышно, как в салоне уже плачет ребёнок, но ей всё равно.

- Ещё раз ты меня будешь снимать… Я тебе отвечаю, я тебе просто порежу лицо, я те отвечаю, ещё раз... Никакой стюарт тебя не спасёт, понял меня, я психически больной человек.

Всё это происходило буквально за минуту до объявления пилотом готовности к посадке. Девушка не просто не пристегнулась, а собралась куда-то выйти. Видимо, прямо на лету.

Стюарт очень тактично выполнил свои обязанности, девушку с места не выпустил и проявил большую выдержку, выслушивая безобразные реплики пассажирки. В месте прибытия на земле лайнер уже ждал наряд транспортной полиции, который отправили наземные службы после сообщения об инциденте на борту.

"От медицинского освидетельствования задержанная отказалась. Транспортные полицейские доставили жительницу Ленинградской области в дежурную часть ЛОП в аэропорту Сочи, где в отношении неё составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КОАП "Мелкое хулиганство", - сказала пресс-секретарь УТ МВД России по ЮФО Светлана Кумалагова.

А можно за такие "подвиги" стать фигурантом и уголовного дела. После ужесточения законодательства в этой сфере за действия, угрожающие безопасности полёта, наказание - вплоть до пяти лет лишения свободы.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".

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