Суд вернул в больницу сбежавшую из карантина петербурженку

Защита пациентки, у которой подозревают коронавирус, обжалует решение

Первый случай заражения коронавирусом выявлен у гражданки России. Но не на территории нашей страны. Речь о пассажирке круизного лайнера Diamond Princess, который вот уже 2 недели стоит на карантине в японской Йокогаме. В ближайшее время женщину доставят в местную больницу. Всего на судне находятся более 3,5 тысячи человек, из них 24 наших соотечественника. В условиях карантина им предстоит провести ещё пару дней.

Многострадальный лайнер - крупнейший очаг распространения коронавируса за пределами Китая. С начала февраля, когда судно встало на карантин у берегов Японии, там заразилось 450 пассажиров. В их числе теперь и гражданка России.

"В ближайшее время ее направят в соответствующее медицинское учреждение, где ей будет оказана вся необходимая помощь и она сможет пройти необходимое лечение. Сотрудники посольства продолжат оказывать ей, а также всем нашим соотечественникам, которые в данный момент находятся на борту судна, всю возможную поддержку", - заявила пресс-атташе посольства России в Японии Татьяна Кочкина.

В МИД России сообщили, что эвакуация двух десятков наших соотечественников, находящихся на борту, начнётся после завершения карантина 19 февраля. США не стали дожидаться срока и часть своих граждан уже отправили на родину. Но там им предстоит еще 2 недели провести в изоляции.

Тем временем среди пассажиров еще одного круизного лайнера в Камбодже - все же обнаружен заразившийся. Изначально тесты не выявили болезнь. Однако уже после того, как люди сошли на берег и отправились по домам чартерными рейсами, у пассажира из США был подтвержден коронавирус.

Три россиянки с того же судна накануне вернулись в Санкт-Петербург. Но их состояние у врачей не вызывает сомнений и госпитализация им не требуется.

"Контактов у нас ни с кем не было и надо отдать должное правительству Камбоджи, которое приняло на себя такую ответственность, принять наш корабль. Миграционная служба за сутки сделала всем визу, выпустила на берег и организовала так все, что просто удивляешься", - поделилась впечатлениями Марина Алексейцева.

А вот другую россиянку - Аллу Ильину - суд обязал вернуться в Боткинскую больницу Санкт-Петербурга, откуда она сбежала из карантина. Изоляция, как считают медики, сейчас самый эффективный способ предотвратить распространение вируса.

Глава Роспотребнадзора предложила усилить ответственность для людей, нарушающих условия карантина.

"Инструменты, которые у нас сегодня есть, мы считали достаточными ещё какое-то время назад. Мир меняется, и законодательными инициативами, по итогам того, что происходит сегодня, по глубокому и взвешенному подходу, по результатам оценки, мы готовы будем предложить вам изменения по усилению ответственности, по усилению режимов карантинных", - заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Число заболевших во всем мире перевалило за 71 тысячу человек. Скончались 1770, излечились почти 11 тысяч. Одна из крупнейших фармацевтических компаний Китая получила разрешение властей на продажу противовирусного средства - потенциального лекарства от болезни. Однако его клинические испытания ещё не завершены. Чтобы сократить темпы распространения инфекции, правительство китайской провинции Хубэй выпустило уведомление о запрете движения пешеходов и всех транспортных средств. Исключение составляют работники экстренных служб и некоторых городских предприятий. Однако им разрешено ходить лишь по определённым маршрутам и в установленное время. За нарушение правил можно получить 10 суток ареста.

Виктор Прокушев, Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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