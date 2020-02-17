"Помолюсь за здравие": жена священника сбила мать с детьми и скрылась с места ДТП

Ребенок попал в больницу

В Калужской области жена священника сбила мать с двумя детьми и скрылась с места ДТП.

Как пишет telegram-канал Mash, женщина не справилась с управлением автомобиля и наехала на женщину с двумя дочерьми - одиннадцати и трех лет. Матушка вышла из машины, спросила у пешеходов, все ли у них в порядке. Она пообещала помолиться за их здоровье и покинула место ДТП, сославшись на то, что "у самой дети плачут".

Младшая девочка отделалась испугом, а старшая получила перелом. Жена священника приехала к ней больницу на следующий день вместе с адвокатом и пообещала впредь больше не садиться за руль.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"