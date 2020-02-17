ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Помолюсь за здравие": жена священника сбила мать с детьми и скрылась с места ДТП

21:40
  • понедельник
  • 17 февраля 2020

Ребенок попал в больницу

В Калужской области жена священника сбила мать с двумя детьми и скрылась с места ДТП.

Как пишет telegram-канал Mash, женщина не справилась с управлением автомобиля и наехала на женщину с двумя дочерьми - одиннадцати и трех лет. Матушка вышла из машины, спросила у пешеходов, все ли у них в порядке. Она пообещала помолиться за их здоровье и покинула место ДТП, сославшись на то, что "у самой дети плачут".

Младшая девочка отделалась испугом, а старшая получила перелом. Жена священника приехала к ней больницу на следующий день вместе с адвокатом и пообещала впредь больше не садиться за руль.   

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Инспекторы ДПС
Инспекторы ДПС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.