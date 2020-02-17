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Полковник МВД в отставке умер, обварившись горячей водой в душе

22:05
  • понедельник
  • 17 февраля 2020

Начата проверка

Полиция начала проверку после смерти ветерана органов внутренних дел в клиническом госпитале МВД России.

Его семье будет оказана необходимая помощь, а виновные в смерти – наказаны, заявила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.

Ранее СМИ написали, что 85-летний отставной полковник полиции лег в кардиологическое отделение госпиталя МВД на северо-западе Москвы на плановое обследование. 12 февраля мужчина пошел в душ, почувствовал себя плохо и упал. Некоторое время пролежал под струями горячей воды.

Его обнаружила медсестра, пишет "Московский комсомолец". Мужчина был еще жив, но находился в тяжелом состоянии из-за многочисленных ожогов тела. Его направили в ожоговый центр одной из столичных клиник, но 14 февраля отставной полковник скончался.

Дочь покойного ветерана МВД считает, что в случившемся виноват персонал госпиталя,  а также слишком горячая вода в кране.

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