Телеведущий потерял сознание в кинотеатре

Телеведущего Дмитрия Диброва экстренно госпитализировали в Москве. По предварительным данным, у него случился приступ эпилепсии.

Как пишет телеграм-канал Mash, Дибров потерял сознание в кинотеатре "Октябрь" в центре Москвы. В настоящий момент журналиста доставили в Боткинскую больницу.

Подробности инцидента приводит "Комсомольская правда" (kp.ru). Как удалось узнать изданию у очевидцев, Диброву стало плохо в кафе кинотеатра, когда он общался с Леонидом Якубовичем. Последний не растерялся - он тут же попросил вызвать скорую помощь и принести полотенца для своего коллеги.

В разговоре с РИА Новости Дибров подтвердил, что его госпитализировали. Однако, по его словам, "ничего серьезного не произошло". В больнице ему провели МРТ и кардиограмму.

Видео: "Мой герой. Дмитрий Дибров"

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