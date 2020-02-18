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Плюс 32 градуса 8 марта: россиян озадачили прогнозом погоды

08:21
  • вторник
  • 18 февраля 2020

Ожидается небывалая жара?

Привыкли к теплой зиме? Готовьтесь - к 8 марта будет 32. Не поверили, а зря. Интернет донес нам, что научный руководитель Росгидромета поведал радио "Комсомольская правда", о том как 25 лет назад было решено прогнозировать температуру на 8 марта в градусах Фаренгейта, а не Цельсия, передает "ТВ Центр".

По словам синоптика, делали это для того, чтобы выразить таким образом своё тёплое отношение к женщинам, поскольку по Цельсию температура в этот день часто бывает отрицательной, а по Фаренгейту гарантированы положительные значения.

Откуда в интернете взялись 32 градуса на 8 марта? Пересчитываем – это же ноль по Цельсию. Долгосрочный прогноз примерно такую температуру и дает. Вспомним предновогодний ажиотаж, когда в столице был уверенный плюс, и вдруг интернет начал выдавать ужасающие прогнозы от специалистов – жите морозы за минус 30.

Потом и выяснилось, что информация появилась на сайте, в автоматическом режиме обрабатывающем метеоданные. Так что к 8 марту жары не будет. Фаренгейт не поможет.

В действительности все не так, как на самом деле.

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